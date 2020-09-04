Рекомендованы к внедрению: разработки самарских нефтепереработчиков признаны лучшими

Подпись: Теперь старшим коллегам-наставникам предстоит подготовить победителей конференции к финалу НТК. Фото АО «КНПЗ»

В этом году молодежь КНПЗ представила вниманию экспертного жюри, которое оценивало разработки сотен нефтепереработчиков в онлайн-режиме, 19 проектов. Авторы трех из них признаны победителями и будут защищать честь и научный потенциал завода в финале. Лучшим в самой профильной секции Технология процессов нефтегазопереработки" стал оператор технологических установок АВТ–5 цеха №3 Юрий Липатов. Его проект «Получение зимнего дизельного топлива с помощью процесса гидродепарафинизации» получил горячее одобрение конкурсной комиссии не только за актуальность, но и за глубину проработки проблемы – готовое технологическое решение. Проект лаборанта химического анализа Юлии Соколовой заслужил второе место в экологической секции, инженер цеха №4 Ильдар Курмаев получил номинацию "Практическая значимость" в секции "Оборудование нефтегазопереработки". Работы ребят признаны перспективными и рекомендованы к внедрению на заводе.