Вещий сон жены помог жителю Самарской области выиграть почти 1,5 миллиона рублей

Михаил послушал жену и не прогадал

Удивительная история произошла в Самарской области. Житель региона Михаил Субботкин неожиданно стал обладателем почти полутора миллионов рублей. Это произошло благодаря вещему сну, который накануне ночью увидела его супруга.

- Жена проснулась утром и рассказывает свой сон. Была уверена, что он предвещает прибыль, и буквально уговорила купить лотерейный билет, - вспоминает Михаил. – Поначалу было отмахнулся, но потом решил послушать жену. И не прогадал!

Михаилу достался билет распределительного 2 184-го тиража «Гослото «4 из 20». В нем сумма выигрышей выше, чем обычно. Мужчина признается: числа в лотерейном билете он расставил наугад. И даже не стал дожидаться розыгрыша.

— Лег спать раньше розыгрыша – он был в 23.00 по местному времени. А утром открыл личный кабинет и от неожиданности так и сел на месте, - рассказывает Михаил.

Михаил стал обладателем 1 464 520 рублей. Сразу рассказал жене – женщина от радости чуть не расплакалась. Деньги семье нужны – Субботкины как раз недавно купили участок и начали строить дом.