В Поволжье более 3,5 тыс. военных написали «Диктант Победы»

"Диктант Победы" пишут по всей стране

Военные Поволжья проявили большую активность в написании «Диктанта Победы». Принять участие во всероссийской акции выразили желание 3,5 тысячи военнослужащих воинских частей Центрального военного округа.

- В связи с большим количеством желающих написать диктант в воинских частях и соединениях развернуты дополнительные площадки, - пояснили в пресс-службе ЦВО. - Часть военнослужащих захотели принять участие в акции вместе с семьями и друзьями, такую возможность организовали.

«Диктант Победы» проходит в форме исторического тестирования. Участники должны ответить на 25 вопросов, к каждому предлагается четыре варианта ответа.

При проведении акции приняты все противоэпидемиологические меры.