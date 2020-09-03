Дело о картельном сговоре рассмотрит тот же судья, что вынес приговор самарским блогерам

Дело о картельном сговоре во второй раз поступило в Самарский районный суд Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарский районный суд снова поступило громкое уголовное дело о картельном сговоре. Напомним, это первое дело в России, когда на скамье подсудимых оказываются и чиновники, и коммерсанты.

По версии следствия, региональный минздрав, ООО «Современные медицинские технологии» и ООО «ДжиИ Хэлскеа» договорились между собой: контракт на поставку запчастей и обслуживание медицинского оборудования в регионе почти по максимальной цене забирает на торгах ООО «СМТ», а ООО «ДжиИ Хэлскеа» помогает обеспечить видимость конкуренции, но снижение цены будет контролируемым, потому что на конкурс зайдут «свои люди». Так и вышло, контракт в итоге заключили на сумму 722 млн рублей. Единственный реальный, по версии следствия, конкурент - ООО «ЦЭХ-Здоровье» за то, чтобы «не мешать», получил свою долю - работы на сумму 180 млн рублей по договору субподряда. Директор конторы Алексей Рогачев, видимо, остался не слишком доволен, потому что пошел и написал заявление в УФСБ России по Самарской области.

Летом прошлого года суд посчитал версию следствия доказанной и приговорил 5 предполагаемых участников картельного сговора к условным срокам, а директора ООО «СМТ» Сергея Шатило и бывшего замминистра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна - к реальным. Шатило назначили три с половиной года колонии общего режима, Альберту Навасардяну - три года колонии.

Осужденные приговор обжаловали, их адвокаты нашли процессуальные и иные нарушения, и Самарский областной суд 29 июля приговор отменил, а дело направил на новое рассмотрение.

В Самарский районный суд оно поступило 2 сентября, из информации, размещенной на сайте учреждения, следует, что решать судьбу предполагаемых участников картельного сговора теперь будет судья Дмитрий Дерунов - тот самый, который в 2016 году вынес обвинительный приговор по громкому делу трех блогеров - их признали виновными в вымогательстве денег у директора ООО «СМТ» Сергея Шатило. В августе на свободу по УДО вышел последний из блогеров, сегодня он сообщил, что намерен написать книгу о том, за что его посадили на самом деле.

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