"Будет взрыв!" Стало известно, откуда пришло сообщение о "минировании" ТЭЦ в Тольятти

По Самарской области пронеслась волна ложных сообщений о минировании заводов, административных здания и жилых домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция ищет человека, который 24 и 26 августа сообщал о том, что здания Тольяттинской ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа заминированы. В общей сложности оттуда эвакуировали почти 370 человек, внутри тщательно все обследовали, но никаких следов взрывчатки так и не обнаружили.

Напомним, в августе на Самарскую области обрушился шквал ложных сообщений о минировании административных зданий: судов, администрации, думы, аэропорта, спортивных учреждений и так далее. Кто стоял за всем этим, до сих пор не известно. Самарская полиция ситуацию не комментирует.

Зато, по данным собственных источников корреспондента "КП-Самара" тольяттинской полиции удалось "напасть на след" подозреваемого.

- Первое сообщение поступило около 9 часов утра по электронной почте, - говорит источник в следствии. - Мы смогли отследить адресата - это рабочая почта одного из сотрудников ТЭЦ. С нее поступило письмо, в котором было написано: "Заминированы производственные и административные помещения ТЭЦ. Будет взрыв!".

Откуда пришло письмо 26-го августа, пока не понятно. Да и не совсем ясно, чья рука отправила письмо 24-го числа. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре эвакуируют суды из-за сообщений о минировании. Что происходит?

В суды районов города поступили письма о возможном заминировании. Людей эвакуируют, здания проверяют. Мы рассказываем обо всем в онлайн- режиме (подробности)