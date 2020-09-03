Сотрудники самарского ТСЖ воспользовались коронавирусными ограничениями и подделали важные бумаги

Возможно, жильцов на собрание никто не звал и важные решения приняли без них Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре прокуратура заинтересовалась, как появился на свет загадочный протокол заседания счетной комиссии в ТСЖ.

- К нам поступило обращение от жильцов 10-этажного жилого дома на ул.Ставропольской, 74а, - рассказали в прокуратуре Промышленного района. - 5 июля информационных стендах дома вывесили протокол заседания счетной комиссии от 2 июля. Жильцы утверждают, что протокол комиссия такого документа не составляла. Более того, что протокол подписан лицами, которые в подсчете голосов участия не принимали.

Было ли заседание, кто на нам присутствовал и откуда взялся подозрительный документ, теперь предстоит разбираться правоохранительным органам. Возможно, руководство ТСЖ просто воспользовалось тем, что на дворе - пандемия коронавируса, люди вынуждены соблюдать социальную дистанцию и не толпиться, а значит проведение массовых мероприятий, в том числе собраний - под вопросом.

Как сообщает областная прокуратура, 19 августа материалы проверки по ТСЖ "Согласие" направили следователям - они будут разбираться, действительно ли члены правления ТСЖ участвовали в фальсификациях, и есть в их действиях состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.327 УК РФ "Подделка официального документа".