Из-за велосоревнований в Самаре перекроют подъезды к стадиону "Самара-Арена"

Подъезды к стадиону перекроют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре несколько дней в сентябре будут перекрыты подъезды к стадиону "Самара-Арена".

- Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по велосипедному спорту на территории Самары, - объясняют в городской администрации.

Ограничения вводят на улице Арена 2018 на участке от Проезда №8 до Проезда №2 и до поворота на проезд, ведущий к территории Малый Сорокин Хутор. Также проехать нельзя будет по улице Дальней в районе пересечения с улицей Арена 2018

5, 6, 11, 12 и 13 сентября на этих участках с 8 утра до 16 часов вечера не пропустят никого без спецпропусков, если это не спецмашины медиков, пожарных и полицейских.

На этих же отрезках дорог с полуночи до 16.00 запретят парковку, стоянку и остановку любых транспортных средств.