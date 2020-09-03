В Самаре три месяца не могут разобраться в причинах гибели врача-хирурга

Погибший врач работал хирургом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за три месяца так и не смогли провести расследование обстоятельств гибели врача-хирурга, его сын рассказал порталу "Волга-Ньюс", что причиной смерти мог стать COVID-19.

63-летний врач работал в 426 военном госпитале и ЦРБ Волжского района, в начале лета заболел, неделю пролежал на больничной койке, потом скончался.

По словам его сына, при жизни его отцу ставили диагноз "новая коронавирусная инфекция", умер он от отека легких, а потому ему положены единовременные страховые выплаты, которые медикам назначаются, если они контактировали в ковидными больными и могли заразиться.

Проверка обстоятельств, при которых могло произойти заражение, должно было занять четыре дня, а затянулось на три месяца. Поэтому Фонд соцстрахования до сих пор не получил результаты расследования страхового случая, а значит, не принял решение о назначении выплат. Сын погибшего предполагает, что на рабочем месте отца могли быть нарушения в организации безопасности врачей, что и привело к его заражению и гибели.