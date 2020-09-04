«Крылья Советов» дозаявили на сезон Максима Канунникова

Нападающий не выходил на поле с ноября. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» дозаявили на сезон в ФНЛ нападающего Максима Канунникова. 29-летний футболист пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы – на поле он не выходил с ноября.

- В заявку нашей команды на сезон 2020/21 был внесен Максим Канунников. Сейчас игрок занимается по индивидуальной программе, - говорится в сообщении в официальном твиттере «Крыльев Советов».

Напомним, Канунников перешел в самарскую команду летом 2018 года. До этого он выступал за «Зенит», «Томь», «Амкар» и «Рубин». Последним перед «Крыльями» клубом Канунникова был «СКА-Хабаровск».