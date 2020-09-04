Виртуальный проект «Киноинклюзия» в ЦРК «Художественный»: программа фильмов с субтитрами и тифлокомментариями

«Киноинклюзия» - это социальный проект для инвалидов по зрению и слуху, которых планируют привлечь к постоянным просмотрам лучших фильмов российского современного и классического кинематоргафа с тифлокомментированием и субтитрированием. Проект будет проходить в формате онлайн в группе ВКонтанкте ЦРК «Художественный» - vk.com/crkhud. Кинопоказы будут регулярными.

В проекте могут принять участие все желающие, для участия нужно заполнить и направить заявку на электронный адрес kino-63@mail.ru. И на указанные в заявке контакты из группы ЦРК «Художественный» будет направляться информация о проведении показа, содержащая ссылку на пост с фильмом. Участники проекта могут сами предлагать фильмы для показов в «Киноинклюзии».

Программа «Кноинклюзии» на сентябрь 2020:

- 10 сентября в 19.00 – «Американская Дочь» (Россия, 1985, драма, комедия, 98 мин., 12+), режиссёр Карен Шахназаров;

- 25 сентября в 19.00 - «Они сражались за Родину» (СССР, 1975), драма, военный, 160 мин., 0+), режиссёр Сергей Бондарчук.