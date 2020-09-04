Самарская «Комсомолка» написала «Диктант Победы»

По предварительным подсчетам, в мероприятии приняли участие почти 45 тысяч человек в Самарской области. Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

В России 3 сентября прошел «Диктант Победы». Мероприятия приурочили к окончанию Второй мировой войны. В Самаре все желающие могли проверить свои знания в истории на 752 площадках. Одна из них работала в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара».

- Центральная площадка в Музее Победы на Поклонной горе стала своеобразным камертоном, по которому сверили настроение все собравшиеся в пресс-центре «КП-Самара»: журналисты, маркетологи, пенсионеры, волонтеры «серебряного возраста», общественные деятели, депутаты, - рассказывает руководитель пресс-центра Анжелика Потеряхина. - За 45 минут иногда нелегко ответить на 25 вопросов. Но с ответами на вопросы «Диктанта» многие участники справились досрочно. 25 вопросов, из них 5 посвящены городам трудовой доблести. Малоизвестные факты из истории российских городов, персоналии великих полководцев и героев Советского Союза, ход истории и военных операций Второй мировой войны, произведения советской литературы, музыки, архитектуры и исторические даты – вопросы «Диктанта» касались самых разных событий военных лет.

По предварительным подсчетам, в мероприятии приняли участие почти 45 тысяч человек в Самарской области. В прошлом году эта цифра была в разы меньше – около 9 тысяч.