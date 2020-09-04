Дмитрий Азаров о музее под открытым небом: «Думаю, так и нужно хранить память»

Губернатор побывал на площади Куйбышева

Губернатор Дмитрий Азаров вечером 3 сентября посетил интерактивный музей истории Великой Отечественной войны, который открылся на площади Куйбышева. Место выбрано очень символичное: 7 ноября 1941 года именно отсюда после парада уходили на фронт солдаты, принимавшие в нем участие. А в 2020 году все жители и гости города могут перенестись туда, в годы военной истории, и больше узнать о жизни и подвиге соотечественников в тот непростой период.

- Впечатления превзошли ожидания. Я горд, что такой проект реализован здесь, в столице Самарской области, – в Самаре, городе трудовой доблести. Я думаю, что именно так мы должны напоминать о самых славных, героических и трагических страницах истории нашего народа, - поделился эмоциями губернатор.

Журналисты «КП-Самара» также оценили выставку под открытым небом. Гости музея сразу становятся непосредственными участниками тех событий, о которых здесь рассказывают. Они вместе с актерами, работающими на площадках, танцуют мирный вальс весной 1941 года, присаживаются за шахматные столики, попадают на КПП и призывной пункт, оказываются в центре работы оборонных заводов, заглядывают в комнату деревянного барака, где звучит гармонь, и в разбомбленную квартиру в Ленинграде. А потом видят поезд Победы, рядом с которым снова танцуют вальс.

- Меняется время, по-другому немножко самые юные граждане страны воспринимают то, что было 75 лет назад. Мы должны им напомнить, дать возможность не только увидеть, но и где-то потрогать руками. И вот эта гордость за свою страну, за подвиг нашего народа, уверен, останется с ними всю жизнь, а значит, они передадут это следующим поколениям, - поделился своими ожиданиями от выставки Дмитрий Азаров.