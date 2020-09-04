Это птица? Это самолет? В Самаре заметили Супермена

«Встретил Супермена. Что делать?» – задается вопросом автор фотографий. Фото: vk.com/life_samara.

Жители Самары обсуждают в соцсетях появление в городе Супермена. Парня в красно-синем костюме супергероя заметили на одной из улиц.

- Встретил Супермена. Что делать? – задается вопросом автор фотографий.

Впрочем, шутку многие горожане не оценили и отреагировали на фотографии супергероя довольно агрессивно. «В дурку сообщить», «Не собирать все подряд грибы», «Держи нас в курсе», - ворчат самарцы. Однако нашлись и те, кто посмеялся над постом и предложил сфотографироваться с парнем в костюме Супермена.

Одна из самарчанок рассказала, чем занят супергерой вселенной DC в Самаре. По ее словам, двойник Кларка Кента рекламирует в городе парикмахерскую.