Фанаты баскетбольного клуба «Самара» совершили автопробег до перевала Дятлова и плато Маньпупунёр

Плато Маньпупунёр – одно из самых живописных и загадочных мест России. Фото: Предоставлено "КП"

Болельщики баскетбольного клуба «Самара» отправились в автопробег со знаменем команды. Их путь лежал до плато Маньпупунёр – геологического памятника в Республике Коми. С 12 по 28 августа они путешествовали по маршруту Самара - Ивдель (Свердловская область) - перевал Дятлова - плато Маньпупунёр.

- Плато Маньпупунёр – место, где до ближайшего населенного пункта 300 км. Добраться туда можно только по непроходимым болотам, тундре, рекам Северного и Приполярного Урала, которые разливаются после ливней в августе. Там уже осень и не за горами зима, - рассказал о своей поездке один из участников автопробега Алексей Мальцев.

Плато Маньпупунёр – одно из самых живописных и загадочных мест России. Его покрывают семь высоких столбов естественного происхождения, которые миллионы лет вытачивали льды, вода и ветер.