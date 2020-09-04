В Самаре в школе умерла девочка

Что конкретно произошло с ребенком – не уточняется. Фото: Google. Карты.

В Самаре в школе №81 произошла трагедия. Там перед одним из уроков умерла девочка-подросток. Школьнице стало плохо. Эту информацию корреспонденту «КП-Самара» подтвердили в городской администрации. Что конкретно произошло с ребенком – не уточняется.

Напомним, 81-ая школа, которая находится на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной в центре города, не в первый раз попадает в новостные ленты. 15 ноября 2018 года там произошло массовое отравление детей. Школьникам поставили диагноз – кишечная инфекция. После этой истории суд запретил кафе «Хлебосол», которое обслуживало учебное учреждение, поставлять в школу еду.