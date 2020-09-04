В Самарской области за сутки коронавирусом заболели больше 100 человек

Общее количество заболевших в 63 регионе – 8 888. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших коронавирусом в Самарской области впервые с середины июля перешагнуло отметку в 100 человек. Специалисты зафиксировали по состоянию на 4 сентября 2020 года 107 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

- Всего по стране выявлено 5 110 заболевших. Больше всего – в Москве. В столице 692 новых случая, - говорится в сообщении.

Второе и третье место у Санкт-Петербурга и Московской области. Там 193 и 164 заразившихся соответственно. Самарская область в этом списке на восьмом месте. Общее количество заболевших в 63 регионе – 8 888.

К сожалению, в Самарской области скончался еще один человек с коронавирусом. Таким образом, общее количество жертв COVID-19 составляет 134 человека.