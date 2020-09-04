В Самаре полицейского задержали за взятку в 140 тысяч рублей

Сейчас расследование еще продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в следственном управлении СК России по материалам регионального УФСБ возбудили уголовное дело на полицейского. Правоохранителя подозревают в получении взятки. В конце августа страж порядка получил 140 тысяч рублей за то, чтобы закрыть глаза на нарушения при продаже алкоголя.

- 28 августа 2020 года подозреваемый, находясь в автомобиле на пересечении Московского шоссе и улицы Дальней в Самаре, получил от гражданина взятку в 140 тысяч рублей. Деньги предназначались за попустительство по службе, выражавшееся в неприменении мер ответственности в случае выявления нарушений при реализации алкогольной продукции, - говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас в полиции проводят проверку. Если вину правоохранителя докажут, то его уволят.

- По данному факту врио начальника ГУ МВД России по Самарской области, полковником полиции Андреем Токаревым назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас расследование еще продолжается.