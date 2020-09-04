В Самаре эвакуировали торговый центр из-за пригоревшей еды

Из ТРК эвакуировали 987 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в пятницу, 4 сентября, в районе 10:45 в торгово-развлекательном центре «Вива Лэнд» на проспекте Кирова сработала пожарная сигнализация. На место тут же выехали огнеборцы. Они эвакуировали всех сотрудников ТРК и посетителей. Всего – 987 человек. Но оказалось, что все не так серьезно.

- В 10:51 прибывшие подразделения установили, что на четвертом этаже в зоне фуд-корта пригорела пища. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

В МЧС напоминают, что при возникновении ЧП следует звонить по телефонам «101» и «01». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по региону - (846) 337-72-82.