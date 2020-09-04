В Тольятти за сутки коронавирусом заболел один человек, в Самаре – 50

На областную столицу пришлась почти половина всех новых заразившихся – 50 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса в Самарской области рассказали, где и как заразились COVID-19 107 новых заболевших. Больше всего новых случаев выявили в Самаре. На областную столицу пришлась почти половина всех новых заразившихся – 50 человек. Еще 10 больных выявили в Похвистневе, по 4 в Жигулевске и Большечерниговском районе. По три случая заражения COVID-19 в Новокуйбышевске и Сызрани, по два – в Кинеле, Чапаевске, Алексеевском, Большеглушицком, Клявлинском, Кинельском, Кошкинском, Сергиевском, Сызранском и Шигонском районах.

Всего по одному заболевшему за сутки обнаружили в Тольятти, Октябрьске, Отрадном, Волжском, Борском, Кинель-Черкасском, Красноармейском, Похвистневском, Пестравском, Приволжском, Хворостянском, Челно-Вершинском, Шенталинском и Шигонском районах.

Больше всего больных коронавирусом нашли среди пациентов с диагнозом «ОРВИ, внебольничная пневмония».

Также в оперштабе рассказали о 134-ой жертве COVID-19. От вируса скончался 82-летний мужчина, у которого были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Общее количество заразившихся коронавирусом в регионе с начала пандемии – 8 888. Больше 80% пациентов поправились.