Определились соперники «Крыльев Советов» по элитному групповому раунду Кубка России

Первую игру на групповом этапе Кубка России самарцы проведут в Ставрополе против «Динамо» 30 сентября. С «Ротором» «Крылья» сыграют в Самаре 21 или 22 октября. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Состоялась жеребьевка элитного группового раунда Кубка России по футболу. В ней примут участие 30 команд, которые разделили на три группы. В каждую группу попали по клубу из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. «Крылья Советов» сыграют с волгоградским «Ротором» и «Динамо» из Ставрополя.

- Команды сыграют каждая с каждой по одному матчу на полях клубов из низшей лиги. Если игра закончится в основное время вничью, дополнительное время не назначается, а итог матча определяется с помощью серии пенальти. За победу – 3 очка, за победу по пенальти – 2 очка, поражение по пенальти – 1 очко, поражение – 0 очков. Победитель группы выходит в следующий этап соревнований – плей-офф, в котором к 10 победителям в группах присоединяться 6 клубов РПЛ, участвующих в еврокубках. Матчи плей-офф пройдут в следующем году, - рассказали в пресс-службе «КС».

Первую игру на групповом этапе Кубка России самарцы проведут в Ставрополе против «Динамо» 30 сентября. С «Ротором» «Крылья» сыграют в Самаре 21 или 22 октября.