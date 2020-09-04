«Школа взлетит на воздух через час»: в Самарской области продолжают резвиться ложные «минеры»

В Тольятти вчера сорвали учебный процесс в одной из школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область продолжает страдать от ложных сообщений о терактах. Напомним, шквал писем на электронные почты административных учреждений Самары и области массово стали поступать в августе. Сейчас «под обстрелом» оказался Тольятти. В конце августа там дважды эвакуировали персонал ТЭЦ, в сентябре объектами «шуток» стали образовательные учреждения.

Вчера, 3 сентября, около полудня пришлось эвакуировать учеников и учителей из школы № 28 на улице Баумана - всего на улицу «выставили» 861 человека. Учебный процесс сорван, дети и взрослые на взводе, но беспокойство оказалось напрасным. Школу вдоль и поперек обследовали кинологи с собаками, которые подтвердили: никакой взрывчатки нет.

- Сообщение поступило на сайт ФСБ России, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. - В письме было написано: «Школа № 28 в Тольятти взлетит на воздух через час».

Сейчас специалисты пытаются вычислить владельца почты, с которой пришло письмо, а жителям региона остается только гадать, из какого учреждения предстоит эвакуироваться в следующий раз.

С другой стороны, такие ЧП позволяют лишний раз отработать всем оперативным службам свои действия, добиться слаженности и быстроты реагирования. В регионе также регулярно проводят антитеррористические учения и тренировки.

Для детей и взрослых в Национальном антитеррористическом комитете подготовили памятки, где рассказывают, какую ответственность предусматривает закон за подобные «шуточки», что делать при обнаружении подозрительных предметов, а также как вести себя в случае реального ЧП в толпе или оставшись один на один с преступниками.

Шуточки про терроризм могут дорого стоить. Памятка с сайта Национального антитеррористического комитета

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