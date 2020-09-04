В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекрыли улицы Часовую и Ерошевского

Водителей просят с пониманием отнестись к перекрытию улиц и заранее планировать свой маршрут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекрыли две улицы. С 17:00 4 сегодня до 5:00 7 сентября нельзя будет проехать по улицам Ерошевского и Часовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- На улице Ерошевского временно ограничено движение на участке между домами №1 и №2, на улице Часовой – между домами №3 и №4, - уточнили в мэрии.

Водителей просят с пониманием отнестись к перекрытию улиц и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, также из-за ремонта теплотрассы в Самаре перекрыли улицу Физкультурную. Там нельзя проехать по участку от Юбилейной до Металлистов. Ограничения снимут утром 15 сентября.