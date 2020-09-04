Максим Жестоков перешел из армянского «Пюника» в «Акрон»

В составе самой титулованной команды Армении за два сезона Максим Жестоков провел 53 матча, став автором шести голов и двух результативных передач. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Футбольный клуб «Акрон», который выступает в ФНЛ, объявил о подписании новичка. В тольяттинскую команду перешел 29-летний центральный защитник Максим Жестоков. Он будет выступать под 66-м номером. Последним местом работы Жестокова был армянский «Пюник».

- В составе самой титулованной команды Армении за два сезона Максим Жестоков провел 53 матча, став автором шести голов и двух результативных передач. Из них 12 матчей пришлись на квалификационные раунды Лиги Европы, - отметили в пресс-службе «Акрона».

До ереванской команды защитник выступал за «Рубин», чьим воспитанником является, «КАМАЗ», «Химки», астраханский «Волгарь», нижнекамский «Нефтехимик», нижегородскую «Волгу», ярославский «Шинник».

После шести туров «Акрон» расположился на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч тольяттинцы проведут дома 5 сентября против московского «Велеса». Игра пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл».