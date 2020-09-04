В Самаре закончили реконструкцию сквера Речников

Реконструировать сквер удалось благодаря активности жителей, которые приняли участие в рейтинговом голосовании. Фото: администрация Самары.

В Самаре завершили реконструкцию сквера Речников, который находится в Куйбышевском районе города. Там положили плиточные пешеходные дорожки и газон, установили детские аттракционы, спортивные площадки, привели в порядок деревья, сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Реконструировать сквер удалось благодаря активности жителей, которые приняли участие в рейтинговом голосовании, сквер Речников набрал девять тысяч голосов, - отметили в горадминистрации.

Кроме того, сейчас идут работы по благоустройству Ерик Парка в микрорайоне Волгарь – там приводят в порядок прогулочную зону вдоль озера между улицей Ефрема Медведева и бульваром Засамарская слобода. Сейчас в парке устанавливают бордюры, прокладывают кабель для освещения. В Ерик Парке планируют обустроить пространство для семейного отдыха.