Лавка с шипами в Самаре вызвала жаркие споры среди горожан

Большинство считают, что такой способ борьбы с пьяными компаниями под окнами оправдан. Фото: vk.com/overstory163.

В Самаре разгорелись споры из-за лавочки в одном из дворов города. Дело в том, как местные жители ее модернизировали, чтобы бороться с молодежью и любителями выпить, которые собираются по вечерам. Они установили на лавку крышку, покрытую стальными шипами. Фотография появилась в паблике «Подслушано Самара».

- Тут у нас бабки во дворе с пьющей по вечерам молодежью боролись все лето. Нормальные люди? – негодует горожанин, пожелавший остаться неизвестным.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни поддерживают автора поста, другие же считают, что такой способ борьбы с пьяными компаниями оправдан.

«Нормальные бабки. Я бы еще патруль пустил с битами и цепями с пьянством под окнами бороться», «Для посиделок есть кафе. А если не работали, то собирайтесь у себя дома. Почему люди должны по ночам слушать пьяный ржач?» - считают самарцы.