Хоккейный клуб ЦСК ВВС будет играть домашние матчи без зрителей до 31 декабря

Первая домашняя игра сезона ВХЛ у ЦСК ВВС запланирована на 16 сентября, в Самару приедет «Зауралье». Фото: ХК ЦСК ВВС.

Хоккейный клуб ЦСК ВВС объявил, что до 31 декабря 2020 года все домашние игры клуб будет проводить без зрителей. Все из-за ремонта в ледовом дворце «Кристалл» и коронавируса.

- В связи с проведением ремонтных работ в самарском ледовом дворце «Кристалл», а также пандемией коронавируса, учредителями хоккейного клуба ЦСК ВВС принято решение домашние матчи чемпионата ВХЛ проводить без зрителей до 31 декабря 2020 года, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «летчиков».

Напомним, пока идет строительство дворца спорта на улице Молодогвардейской, ЦСК ВВС проводит домашние матчи в ЛД «Кристалл» в Красноглинском районе.

Сезон самарцы начнут выездной серией. 8 сентября «летчики» сыграют с «Тамбовом», 10 сентября – с «Бураном», 12 сентября – с «Ростовом». Первая домашняя игра ЦСК ВВС запланирована на 16 сентября, в Самару приедет «Зауралье».