Самарцев приглашают на выставку Никаса Сафронова «Ожившие полотна»

Художник Никас Сафронов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Персональная выставка «Ожившие полотна» заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова открылась в залах Самарского краеведческого музея. Работы живописца представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.

Мультимедийные проекции на стены перенесут зрителей в разнообразный, красочный и уникальный мир художника. На выставке будут показаны работы из собственного направления Никаса Сафронова DreamVision, которое, опираясь на классическую живопись, активно использует не только воображение и интуицию, но и подсознание, а также неосознанные ощущения.

Зрители становятся участниками непрерывного водоворота картин, мыслей и образов художника. Вы смотрите на полотна живописца и видите произведения без ограничений привычной рамы картины.

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества художника. На вернисаже представлено более 50 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции.

ГДЕ: Самарский областной краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142. Телефон информационного центра музея 333-64-23

КОГДА: с 15 августа по 31 октября 2020 года

Стоимость билетов: от 150 до 450 руб., детям до 7 лет вход свободный.