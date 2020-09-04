Хабаровский транспорт отдали в руки министра из Самары

Новый министр Хабаровского края тоже родом из Самары

Еще одного выходца из Самары привлек в свою команду губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на этот пост после ареста Фургала. Министром транспорта региона стал Роман Мирошин, он в 1981 году родился в Самаре и также как и губернатор учился в Самарском государственном университете имени академика Королева, сообщили в КП-Хабаровск.

Роман Мирошин закончил факультет экономики и управления в 2004 году. Раньше новый ответственный за транспорт в Хабаровском крае занимал различные должности в сфере дорожного хозяйства и строительства в Самарской области, Татарстане и Москве. А до 2020 года он работал на крупных постах в Газпром энергохолдинг в Москве и Санкт-Петербурге.

Перед новым министром стоят важные задачи по улучшению транспортной инфраструктуры региона. А Михаил Днегтярев порекомендовал знакомство с отраслью начать с поездки на "Метеоре" до Николаевска-на-Амуре.

Стоит напомнить, что ранее в команде губернатора появился и министр культуры родом из Самары. Это Юрий Ермошкин, также выпускник аэрокоса.