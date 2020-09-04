Судья Любимов пропустит игру Крыльев из-за подозрения на COVID

Судью матча поменяли

Стало известно, что 5 сентября встречу Крыльев Советов и Нижнего Новгорода будет судить не Артем Любимов, как это предполагалось ранее. В РФС сообщили, что он как и требуют правила сдал тест на коронавирус. Результаты анализов оказались сомнительными.

В результате судье пришлось искать замену. Игру Крыльев и Нижнего Новгорода 5 сентября теперь рассудит Евгений Буланов. У него со здоровьем все хорошо. Матч начнется в 16.00. На данный момент Крылья занимают 14 место в турнирной таблице после нескольких обидных поражений. А вот гости набрали 10 очков и идут на 9 строчке.