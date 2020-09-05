Скоро опять закроют? Самара бьет рекорды по числу заболевших COVID

Все сняли маски и результаты не заставили себя ждать

К 5 сентября в Самаре с начала пандемии заболели 4231 человек. Это почти половина от всех зараженных в регионе. В последнюю неделю ситуация не обнадеживающая. Каждый день - около 40 больных, а 4 сентября и вовсе - полтинник. На диаграмме видно, что в конце лета заболеваемость в областной столице, как и в целом в регионе значительно упала. А теперь - снова рост. А ведь даже холодная и дождливая осень еще не началась толком.

Эксперты рассуждают здраво: да, заболеваемость растет, но говорить о второй волне еще рано. Есть несколько факторов, оправдывающих рост цифр: во-первых, стали больше делать тестов бессимптомным больным. Во-вторых, ковидные госпитали же закрыли - тяжелых больных мало, всех оставляют дома, они переносят инфекцию довольно легко.

Реальность же такова, что люди действительно сильно расслабились. 70% посетителей в магазинах - без масок. В трамваях и автобусах таких 90%. Люди ездят на отдых и привозят инфекцию оттуда. Специалисты с опасением смотрят на школы: в целом, для детей коронавирус не проблема, они переносят болезнь легко. Но ведь могут принести заразу в семью. А родители не всегда ведут себя адекватно. Например, в Сибири мама, больная коронавирусом, отправила ребенка в школу: а что, симптомов у него никаких нет, чувствует себя хорошо. Теперь весь класс на карантине. И сколько еще таких случаев впереди?

А в Самарской области еще в трех районах странные вспышки: 3 сентября 10 человек заболели в Новокуйбышевске, 4 сентября - в Похвистнево, тоже 10. Это и говорит о том, что скорее всего где-то инфекция нашла целый коллектив. Правда, официально не сообщают, какой именно.

Вывод из всех цифр один - себя необходимо поберечь и сделать это придется самому. Маски, социальная дистанция - это то немногое, что каждый из нас может сделать для себя и близких.