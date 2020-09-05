В Самаре перекрывают дороги

Начало осени - жаркая пора. Теплоэнергетики вовсю готовятся к зиме, завершая плановые перекладки, которых в этом году стало только больше, после коронавирусных ограничений - настоящий бум мероприятий. Все это приводит к тому, что увеличилось количество перекрытий улиц в Самаре. Приводим полный список перекрытых дорог и улиц в Самаре на выходные 5-6 сентября 2020 года. Читайте, запоминайте и планируйте объездные пути.

Улица Физкультурная будет перекрыта в районе участка от Юбилейной до Металлистов. Движение ограничат до 15 сентября 2020 года, дорогу откроют в 7.00.

Из-за работы интерактивного музея на площади Куйбышева движение ограничено до 23.00 13 сентября по ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Остановка и стоянка запрещены по ул. Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской, но только по нечетной стороне.

И-за чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту движение ограничат 5 и 6 сентября с 8.00 до 16.00 по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к территории Малый Сорокин Хутор, Проезду № 2, а также по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров. стоянка на этих дорогах запрещена, с 00.00 до 16.00.

До 7 сентября, 05.00 будет ограничено движение по улицам Часовой (участок между домами №3 и №4) и Ерошевского. (между домами №1 и №2).

Также по-прежнему закрыто движение по улице Заводское шоссе на участке от улицы Мальцева до Профильной, здесь движение ограничено до 10 сентября.

А где еще вы столкнулись со сложностями в жвижении? Обсудим в комментариях.