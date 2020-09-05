В Самарской области ищут пропавшего месяц назад 15-летнего подростка

Фото: ДПСО "Лиза Алерт" Фото: vk.com

В Самарской области ведут поиски 15-летнего Виктора Быкова. Парень живет в пгт. Стройкерамика Волжского района. О его местонахождении родные и близкие ничего не знают с 9 августа.

По данным волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в день исчезновения подросток был одет в серую майку, синие джинсы и черные кроссовки. Приметы Виктора: рост 170 см, он худощавого телосложения, волосы у парня русые короткие, а глаза голубые.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщать об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Светлана, телефон +7-917-108-03-76.