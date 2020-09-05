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Коронавирус Covid-19

В Самарской области второй день подряд выявляют больше 100 случаев коронавируса

Также в регионе умер еще один пациент с COVID-19
Анастасия ФИЛАТОВА
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Число заболевших коронавирусом в Самарской области приближается к 9 тысячам

Число заболевших коронавирусом в Самарской области приближается к 9 тысячам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 5 сентября 2020 года. В регионе второй день подряд фиксируют более 100 заразивших за сутки. Накануне COVID-19 нашли у 107 жителей, сегодня - у 105. Общее число заболевших в губернии теперь составляет 8993 человека.

По данным оперштаба, растет и количество выздоровевших. За минувшие сутки в регионе закончили лечение 85 человек. Всего же выздоровели 7225 пациентов. К сожалению, обновилась и статистика смертельных случаев. Умер еще один больной с COVID-19. Количество пациентов, которые не смогли побороть вирус, увеличилось до 135.

В стране за сутки выявили 5205 заболевших, выздоровевших больше - 5379 человек. Скончались 110 пациентов.

Коронавирус в Самаре