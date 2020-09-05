В Самаре бюджетные деньги не дошли до строительства детского сада

Бизнесмен "увел" более 100 тысяч бюджетных денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завели уголовное дело на директора ООО «Белстрой». Компании в рамках нацпроекта «Демография» выделили деньги на строительство детского сада, но бюджетные средства потратили не по назначению.

Директор ООО обвиняется в мошенничестве, связанном с неправомерным завладением бюджетных 111 937 рублей, выделенных на строительство детского сада в Кировском районе Самары — неподалеку от жилых домов № 138 и 142 по улице Алма-Атинской, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства предъявили иск к бизнесмену с требованием вернуть в бюджет Самары сумму ущерба. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.