В Самарской области выявили еще 4 случая АЧС

Африканская чума свиней продолжает распространяться по Самарской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области выявили еще 4 новых случая африканской чумы свиней: в Безенчукском, Челно-Вершинском, Сызранском районах и на территории нацпарка «Самарская Лука».

— 24 августа АЧС подтвердилась у павшей домашней свиньи из личного подсобного хозяйства жителя села Преполовенка. 30 августа — у двух диких кабанов, найденных около села Токмакла, в тот же день вирус нашли и у свиньи в поселке Варламово. А 1 сентября — у дикого кабана обнаруженного на территории нацпарка в районе СНТ «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Отметим, что с начала года в регионе выявили уже 104 случая африканской чумы свиней. В некоторых районах из-за этого ввели режим ЧС. По словам специалистов, африканская чума синей является особо опасной геморрагической вирусной болезнью. Поражает она только животных, для человека АЧС опасности не несет.