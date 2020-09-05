В топ-3 по числу зараженных COVID-19 за сутки вошли Самара, Новокуйбышевск и Большечерниговский район

57 человек из числа новых заболевших выявили в областной столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 105 жителей Самарской области. Больше половины заболевших нашли в Самаре. Здесь диагноз подтвердился у 57 человек (всего - 4288). На втором месте Новокуйбышевск — плюс 8 заболевших (всего - 314). Замыкает тройку лидеров Большечерниговский район с 7 заразившимися (всего - 82).

В Тольятти COVID-19 подтвердился у 6 жителей, в Ставропольском районе — у четверых. По трое заболевших нашли в Жигулевске и Похвистневском районе. По два — в Кинеле, Похвистневе, Безенчукском, Челно-Вершинском районах. По одному новому пациенту в Отрадном, Сызрани, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Приволжском, Сергиевском, Хворостянском и Шенталинском районах, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Большую часть заболевших — 78 человек — выявили среди тех, кому ранее был поставлен диагноз «ОРВИ, внебольничная пневмония», 10 человек контактировали с зараженными людьми, еще 17 человек не знали, что у них коронавирус, пока не прошли профилактический осмотр.

Напомним, что общее число заболевших COVID-19 в Самарской области приблизилось к 9 тысячам и сейчас составляет 8993 человека. Выздоровели больше 80% пациентов — 7225. Умерли 135 человек, один за последние сутки.