У новой жертвы коронавируса в Самарской области были проблемы с сердцем

В Самарской области от коронавируса скончались 135 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области рассказали, кто стал новой жертвой коронавируса. О смерти еще одного пациента стало известно в субботу, 5 сентября.

- Скончался 86-летний мужчина. Он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе зафиксировано 135 смертельных случаев, - сообщили в оперштабе.

Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 105 жителей Самарской области. Общее число заболевших приближается к 9 тысячам. Сейчас оно составляет 8993 человека. Выздоровевших больше 80% - 7225 жителей.

Отметим, что показатель смертности в регионе на 100 тысяч населения — 4,23, по стране он выше — 12,16. Коэффициент летальности в области — 1,5, в стране — 1,74.