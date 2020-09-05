Спасатели эвакуировали из Рождествено тяжелобольных мужчину и женщину

Спасателям за один день пришлось дважды выезжать в Рождествено / Фото: ПСС Самарской области

В пятницу, 4 сентября, в Самарской области понадобилась срочная помощь спасателей двоим жителям села Рождествено. Пожилому мужчине и женщине стало плохо. Их через Волгу эвакуировали в Самару.

- Первый вызов поступил в 13:26. Помощь требовалась 74-летнему мужчине с ишемическим инсультом. Второй раз спасательный катер был направлен в Рождествено в 14:05. В больницу понадобилось доставить 51-летнюю женщину с острой почечной недостаточностью, - рассказали в пресс-службе ПСС Самарской области.

Спасатели в кратчайшие сроки переправили пациентов. Он передали их врачам скорой медицинской помощи для госпитализации в больницу.