В Самаре Белый дом превратили в «экран» для 3D-мэппинг-шоу в память о Второй мировой войне

На здании правительства в Самаре показали Нюрнбергский процесс

Здание правительства в Самаре в пятницу, 4 сентября, превратили в арт-объект. На 1,5 часа оно стало «экраном» для 3D-мэппинг-шоу, посвященного событиям Второй мировой войны.

- Жители и гости Самары могли увидеть вчера на здании правительства довоенные годы, документальные свидетельства бесчеловечности войны, произведения поэтов и писателей тех лет, а также сцены Нюрнбергского процесса, где был вынесен приговор главным нацистским преступникам, - рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Световое представление в память о событиях Второй мировой войны можно будет увидеть также 5 и 6 сентября. 3D-мэппинг-проекцию длительностью 30 минут будут показывать каждые полчаса с 20:30 до 22:00.

Напомним, что в городе сейчас также работает интерактивный музей под открытым небом «Дорога истории — наша Победа». Посетить его можно будет на площади имени В.В. Куйбышева до 13 сентября. Музей открыт с 10:00 до 21:00.