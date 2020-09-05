В Тольятти юные мотоциклисты покажут высокие скорости на Мемориале Анатолия Степанова

В Тольятти за чемпионство поборются юные мотогонщики

В Тольятти 5 сентября в 18.00 начнутся соревнования ежегодной гонки "Мемориал Анатолия Степанова". Организаторы сообщают, что этом году в соревнованиях, которые проводятся с 2009 года, примут участие юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет из Тольятти, Балаково и Салавата.

Начало гонки в 18.00. Билеты можно бесплатно получить в кассе СТК им. Анатолия Степанова.

Соревнования посвящены памяти президента клуба "Мега-Лада", трагически погибшего в 2009 году. Соревнования проходят каждый год. В этом году в них впервые примут участие мотогонщики от 12 до 15 лет. Гонка проходит на малом треке в классе мотоциклов 80 кубических сантиметров.