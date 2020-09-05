Четыре команды сразятся в Тольятти за Кубок КВН губернатора Самарской области

Тольятти примет Кубок КВН губернатора Самарской области

В субботу, 5 сентября, Тольятти примет Кубок КВН губернатора Самарской области. Пройдет мероприятие на сцене культурного центра "Автоград". За главный приз поборются четыре команды: "Триод и Диод", "Сборная Снежногорска", "НАТЕ" и "Волжане СамГТУ".

Отметим, что Тольятти в качестве места проведения праздника юмора выбрали не случайно, ведь 2020-й в Самарской области объявлен годом Тольятти. Организаторы мероприятия - региональные правительство и министерство образования и науки, а также общественная организация "Самарская городская лига КВН".

Начало Кубка КВН губернатора Самарской области - в 19:00. Чьи шутки признают самыми лучшими, станет известно позднее, а вот в прошлом году, напомним, победу одержали сразу две команды - "Борцы. Северный десант" и "Громокошки".