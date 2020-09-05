В Самарскую область может нагрянуть еще один опасный вирус

Самарцев предупреждают об угрозе завоза на территорию региона птичьего гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Самарской области может грозить новое испытание. К коронавирусу, африканской чуме свиней может добавиться еще один вирус — высокопатогенный птичий грипп. Он уже охватил несколько регионов страны.

- Информируем об угрозе заноса на территорию Самарской области гриппа птиц. За последние несколько дней новые вспышки этого гриппа были зафиксированы в Томской области, в 12 районах Омской области и в Челябинской области, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Отметим, что последний раз в 63 регионе находили птичий грипп два года назад — в 2018-м. Как правило, эта инфекционная вирусная болезнь поражает органы пищеварения и дыхания. Смертность среди домашних и дикий птиц от него очень высока. Кроме того, вирус гриппа может передаваться от птицы к человеку — при контакте, при употреблении зараженного мяса или яиц. Симптомы у человека могут быть следующие — высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, боль в горле и в мышцах, а также возможны инфекции глаз (конъюнктивит). При подобных проявлениях необходимо обращаться к врачу.