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В Самарскую область может нагрянуть еще один опасный вирус

Следующий на очереди — птичий грипп, он может передаваться человеку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев предупреждают об угрозе завоза на территорию региона птичьего гриппа

Самарцев предупреждают об угрозе завоза на территорию региона птичьего гриппа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Самарской области может грозить новое испытание. К коронавирусу, африканской чуме свиней может добавиться еще один вирус — высокопатогенный птичий грипп. Он уже охватил несколько регионов страны.

- Информируем об угрозе заноса на территорию Самарской области гриппа птиц. За последние несколько дней новые вспышки этого гриппа были зафиксированы в Томской области, в 12 районах Омской области и в Челябинской области, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Отметим, что последний раз в 63 регионе находили птичий грипп два года назад — в 2018-м. Как правило, эта инфекционная вирусная болезнь поражает органы пищеварения и дыхания. Смертность среди домашних и дикий птиц от него очень высока. Кроме того, вирус гриппа может передаваться от птицы к человеку — при контакте, при употреблении зараженного мяса или яиц. Симптомы у человека могут быть следующие — высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, боль в горле и в мышцах, а также возможны инфекции глаз (конъюнктивит). При подобных проявлениях необходимо обращаться к врачу.