«Акрон» упусти ничью с «Велесом» на 94 минуте

Следующий матч тольяттинцы проведут в среду, 9 сентября, в Хабаровске против местного СКА. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Велесу» в матче седьмого тура ФНЛ. Поединок проходил в Жигулевске на стадионе «Кристалл». Единственный мяч забил Артур Галоян, сделал он это на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

В семи турах «Акрон» набрал 7 очков и пока находится на 15-ом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Велес» с 14 очками идет третьим. Следующий матч тольяттинцы проведут в среду, 9 сентября, в Хабаровске против местного СКА. Игра начнется в 13:00 по самарскому времени.

Другой клуб из Самарской области, который также выступает в ФНЛ, «Крылья Советов» в седьмом туре крупно обыграли «Нижний Новгород». Матч в Самаре закончился со счетом 3:0.