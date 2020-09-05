В Сызрани четыре человека оказались в больнице после ДТП на перекрестке

Водитель "Лады" не пропустил "шестерку" и устроил серьезную аварию Фото: Соцсети

Утром в субботу, 5 сентября, в Сызрани на улице Декабристов произошло серьезное ДТП. Там на нерегулируемом перекрестке столкнулись ВАЗ-21063 и «Лада».

- По предварительным данным, 56-летний мужчина на «Ладе» при выезде со второстепенной дороги не пропустил «шестерку» под управлением 19-летнего молодого человека и столкнулся с ней, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали четыре человека: оба водителя, а также две пассажирки «шестерки» - 17-летняя и 14-летняя девушки. Их госпитализировали. Еще одному пассажиру ВАЗа — 20-летнему молодому человеку — назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.