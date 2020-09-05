В Самаре из-за обрушения стены дома перекрыли движение по улице Галактионовской

Проезд закрыли по нечетной стороне от Вилоновской до Ульяновской Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В субботу, 5 сентября, в Самаре закрыли движение по нечетной стороне улицы Галактионовской. Проехать там нельзя на участке от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской. Ограничения связаны с обрушением стены дома № 153 на улице Галактионовской. Это здание было построено в начале ХХ века и является объектом культурного наследия.

- Движение трамваев ограничиваться не будет. Они при проезде данного участка должны будут снижать скорость до минимума, - рассказал глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, который лично приехал на место ЧП.

По его словам, в трехэтажном доме прописаны 49 человек. Администрация встретилась уже с 43 из них и предложила перебраться в пункт временного размещения. Предложение приняли только два человека, остальные отправились к своим родственникам. Отметим, что в целях безопасности попросили временно покинуть свои квартиры жителей не только дома № 153, но и № 151.

- Прошло заседание комиссии по ЧС. Принято решение признать ситуацию чрезвычайной. Готовы к работе эксперты. Они приступят после снятия угрозы обрушения здания. По периметру дома выставили ограждения. На месте происшествия останутся дежурить караул на пожарной машине и спасатели городской службы, - добавил Олег Бойко.

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