Самарцам предлагают придумать название для нового мурала на Ленинградской

Идея мурала — передача опыта от более зрелого поколения к молодому / Фото: администрация Самары Фото: vk.com

В Самаре стену дома № 63 по улице Ленинградской украсит огромный мурал. Рисует его известный казанский художник Рустам Qbic, который приехал в областную столицу для участия в международном проекте Samara Ground 2020 Art Experience. Работы уже вышли на завершающую стадию.

- Идея мурала — передача опыта от более зрелого поколения к молодому. Вопрос лишь в том, как назвать картину. Мы объявляем голосование на лучшее название, - сообщили представители мэрии города в соцсетях.

На фреске изображены огромные цветы. Горожанам предстоит выбрать, с чем именно они ассоциируются: мудрость и расцвет, связь времен, цвет поколений, или представить свой вариант ответа. Голосование будет проходить в официальных аккаунтах проекта в инстаграме и «ВКонтакте».

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