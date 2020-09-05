Жители рассказали о возможных причинах обрушения стены дома на Галактионовской в Самаре

Обрушение несущей стены дома на Галактионовской обошлось без пострадавших Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре, пока экстренные службы борются с последствиями обрушения несущей стены дома № 153 на улице Галактионовской (к счастью, без жертв), жители вовсю строят догадки, почему это могло произойти. Версий несколько. Первая - дом слишком старый, и пришел его черед, вторая - во всем виноваты ремонтники, третья - что-то не так с грунтом во дворе.

Итак, напомним, трехэтажное здание было построено в 1900 году и является объектом культурного наследия. По словам местных жителей, он уже давно находится в аварийном состоянии и его следует расселить.

- Кучу заявлений писали, говорили, что дом аварийный. Кругом трещины, на первом этаже соседи не всегда могут дверь закрыть, так как дом сел, - делится в соцсетях одна из жительниц.

По словам другой самарчанки, обрушению стены предшествовали ремонтные работы:

- От вибрации пошли трещины, и стена упала. Ремонтников предупреждали, что стена трескается и вот-вот упадет, но они продолжили работы. И вот итог.

Еще один житель пишет в соцсетях, что в подвале дома полно воды - прохудились трубы, но менять их никто не спешил. К слову, стена обвалилась прямо над входом в подвал. Также есть группа интернет-пользователей, которая предполагает, что виной всему - проседание грунта или вырытый кем-то котлован во дворе.

Что на самом деле стало причиной ЧП, предстоит установить специально созданной рабочей группе. Она приступит к обследованию дома после снятия угрозы дальнейшего обрушения. Проверку по факту случившегося уже начали сотрудники СУ СК по Самарской области.

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