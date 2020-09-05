Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области до 9 сентября

В регионе высок риск возникновения лесных пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили штормовое предупреждение. Из-за угрозы возникновения лесных пожаров в регионе ввели оранжевый уровень опасности.

— В период с 6 по 9 сентября местами по Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В оперативном ведомстве отмечают, что чаще всего причиной пожаров в лесах является человеческая халатность и нарушение правил безопасности. В связи с этим жителей региона призывают соблюдать запрет на посещение лесов, а также не разводить там костры. Поджигать сухую траву на полях тоже не следует. Нельзя также бросать непотушенные спички и сигареты в лесу. При возникновении небольшого пожара нужно позвонить на прямую линию лесной охраны Самарской области по телефону 8-800-100-94-00. Звонки принимают круглосуточно. При ЧС следует звонить по единому номеру пожарных и спасателей «101», «01».