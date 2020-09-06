Игорь Осинькин о победе над "Нижним Новгородом": "Игра была нервная. Нам нужно быть еще сильней"

Игорь Осинькин прокомментировал результаты игры Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В Самаре прошла игра Крылья Советов - Нижний Новгород в 7 туре ФНЛ, завершившаяся безоговорочной победой самарцев. Хозяева выиграли со счетом 3:0 и поднялись в турнирной таблице, заработав три очка. Тренер хозяев поля Игорь Осинькин прокомментировал результаты игры. Он отметил, что гости играли очень дисциплинированно, несмотря на сложную ситуацию и не лучший состав.

- Конечно, нам стало легче после забитого гола. Хорошо, что мы его забили в середине первого тайма. После этого все равно игра была нервная, только второй гол позволил нам немножечко выдохнуть, - подчеркнул тренер. Он рассказал, что за шесть дней с командой удалось провести хорошую работу и наработанные моменты проскальзывали в игре.

- Нестабильные результаты бывают даже у команд, которые год-два вместе. Но какие-то серии могут быть. От многих факторов зависит, - считает Игорь Осинькин. Он рассказал, что часть моментов была связана с неудачами часть с тем, что команда стремилась двигаться вперед и ошибалась.

- Думаю, неудовлетворенность в качестве игры есть у всех. Даже "Баварии", победившей в Лиге Чемпионов, тренер мог сказать в раздевалке что-то кроме хвалебных слов, - рехюмировал Игорь Осинькин и пообещал, что команда и отдельные игроки продолжат прибавлять в качестве игры. Также тренер отметил, что сейчас завершает восстановление Максим Канунников и его начнут понемногу вводить в игру, хотя он очень давно не играл.