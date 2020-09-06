Тренер "Крыльев" о судействе матча с Нижним Новгородом: "На это даже в детском футболе не свистят"

Крылья победили Нижний Новгород Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Тренер команды "Крылья Советов" Игорь Осинькин прокомментировал судейство в матче с "Нижним Новгородом" 5 сентября. Напомним, игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Но фанаты заметили, что в матче было слишком много фолов. Игорь Осинькин объяснил, почему игра была именно такой.

– Многие из этих фолов даже в детском футболе не свистят. Для меня это было удивительно. Есть непонимание у футболистов, в прошлых матчах было можно, а сегодня нельзя. Грань борьбы была очень низкая. Да, мы хотели быть агрессивными, мы боролись за мячи, но многие фолы были такие, что в предыдущих турах никто не свистнул бы, - отметил Игорь Осинькин.

Тренер уточнил, что не может назвать подобное отношение судей предвзятостью. Но ему бы хотелось, чтобы трактовка подобных моментов была единой во всех матчах, ведь в ином случае футболисты никогда не знают, чего ожидать.